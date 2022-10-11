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Столица выставит на торги два нежилых помещения в Покровском-Стрешневе

Анастасия Колоскова
Город
Столица выставит на торги два нежилых помещения в Покровском-Стрешневе
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Большая Набережная, 25/1 Карта всех событий

До конца текущего года у предпринимателей будет возможность приобрести на аукционе два нежилых помещения общей площадью более 500 квадратных метров в районе Покровское-Стрешнево. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— До конца этого года на аукцион одним лотом будут выставлены два нежилых помещения в доме 25/1 на Большой Набережной улице общей площадью 544,8 квадратного метра, — рассказал он.

Максим Гаман уточнил, что помещения расположены в семиэтажном здании. Одно их них площадью 519,3 квадратного метра, а второе — 25,5 квадратного метра.

Руководитель департамента отметил, что столица на регулярной основе реализует на торгах недвижимость в разных локациях. Представители бизнеса имеют возможность выбрать наиболее подходящие объекты, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, у столичных предпринимателей появится возможность приобрести на городских торгах здание под открытие кафе или ресторана на востоке города.

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