Урок памяти о подвиге Московского народного ополчения пройдет в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны состоится в Музее Победы 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках мероприятия выступит руководитель проекта «Битва за Москву. Народное ополчение», кинорежиссер, заслуженный артист России Игорь Угольников, а также потомки ополченцев, историки, реконструкторы, культурные и общественные деятели. Активисты школьных музеев представят презентации экспозиций о дивизиях Московского народного ополчения.

Кроме того, гостям покажут документальные фильмы «Потомки ополченцев» и «Без опыта жизни», рассказывающие о подвигах московских ополченцев. Принять участие в открытом уроке могут все желающие от 12 лет без предварительной регистрации. Встреча пройдет в Зале Жукова в 18:00.

Недавно на сайте Музея Победы стартовала выставка виртуальных туров, где гости могут пройти по экспозициям российских музеев. В видеоработах посетителям рассказали об отдельных экспонатах и раритетах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны.