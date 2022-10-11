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Урок памяти о подвиге Московского народного ополчения пройдет в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Урок памяти о подвиге Московского народного ополчения пройдет в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны состоится в Музее Победы 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках мероприятия выступит руководитель проекта «Битва за Москву. Народное ополчение», кинорежиссер, заслуженный артист России Игорь Угольников, а также потомки ополченцев, историки, реконструкторы, культурные и общественные деятели. Активисты школьных музеев представят презентации экспозиций о дивизиях Московского народного ополчения.

Кроме того, гостям покажут документальные фильмы «Потомки ополченцев» и «Без опыта жизни», рассказывающие о подвигах московских ополченцев. Принять участие в открытом уроке могут все желающие от 12 лет без предварительной регистрации. Встреча пройдет в Зале Жукова в 18:00.

Недавно на сайте Музея Победы стартовала выставка виртуальных туров, где гости могут пройти по экспозициям российских музеев. В видеоработах посетителям рассказали об отдельных экспонатах и раритетах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны.

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