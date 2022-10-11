Владимир Путин встретился с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время встречи глава российского государства отметил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе.

Он подчеркнул, что обе страны принимают активное участие в работе ОПЕК+. По словам Путина, решения стран объединения не направлены против кого бы то ни было.

Российский лидер также отметил, что РФ и ОАЭ стремятся к сохранению стабильности на мировых рынках энергетики.

Президент России добавил, что для него важно обсудить с Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы, связанные с ситуацией в Сирии. Он также пообещал подробно рассказать главе ОАЭ про ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, говорится на сайте Кремля.

До этого президент России Владимир Путин продлил на 2023 год действие указа 2014 года об антисанкциях, который предполагает продовольственное эмбарго.