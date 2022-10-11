Попытка компенсировать пустоту внутри: почему люди выстраиваются в очереди у закрывающихся магазинов

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Знаменитая сеть магазинов одежды H&M недавно устроила прощальную распродажу в крупных городах РФ перед полным закрытием своего бизнеса. Это привело к огромным очередям в торговых центрах. А самые предприимчивые граждане даже стали продавать места, чтобы заработать на желающих приобрести остатки последних коллекций бренда. Подобная ситуация наблюдалась и в магазинах «ИКЕА» незадолго до их закрытия в России. По словам некоторых экспертов, подобный ажиотаж объясняется не только намерением купить обновку, но и наличием определенных установок и психологических проблем. Каких именно — читайте в материале «Вечерней Москвы».

По словам психолога Аллы Серебряковой, причина длинных очередей за вожделенными кофтами или брюками объясняется феноменом, который в психологии называют дефицитарным мышлением:

— Люди, которые руководствуются им, убеждены, что любые ресурсы в этом мире ограничены, и если они не успеют захватить как можно больше всего, то обеднеют и будут неполноценными членами общества. По их мнению, в мире есть один пирог. Если кто-то себе возьмет кусочек, то им достанется меньше. И это противостояние, желание заполучить редкий или дефицитный предмет здесь и сейчас — это как раз проекция дефицитарного мышления, в то же время это попытка компенсировать внутреннюю пустоту, которая в них безусловно есть. Собственно, она и толкает людей к многочасовым пребываниям в очередях и даже к ситуациям, когда человек готов втридорога заплатить, чтобы перепрыгнуть через несколько голов ожидающих.

Все эти психологические ситуации происходят в связи с привычкой немедленно удовлетворять свои потребности и очень низким уровнем способности переносить дискомфорт, убеждена спикер:

— Это и есть обратная сторона всех пресловутых удобств, которые привнесены в нашу жизнь прогрессивным обществом и процессом цифровизации. Мы так привыкли к формату немедленного исполнения любых нужд, что терпеть лишние неудобства становится просто невыносимо.

Эксперт отметила, что дело даже не в советском прошлом, когда царил сплошной дефицит и наши бабушки стояли в очередях за сапогами и колбасой:

— Ведь подобные картины можно наблюдать в Европе и США в период выхода новых смартфонов, когда люди становятся в длинные шеренги, чтобы купить обновленный гаджет. Проблема лишь в дефицитарном мышлении и установках от родителей: «Будь первым, владей лучшим, не отставай ни от кого».

Эксперт отметила, что подобный образ жизни — прямой путь к развитию тревожности и психологических проблем, поэтому при возможности необходимо обратиться к помощи специалиста.

Но самый верный путь, который помогает остудить желание «заполучить все и сейчас», — это убеждение человека в том, в мире достаточно богатств, «пирогов» и иных «дефицитных вещичек», которые особо никакой значимости не имеют и в желании стать счастливым или реализоваться нисколько не помогают. Подобные механизмы, по словам специалиста, действительно работают.