ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве

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В столице сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФСБ во вторник, 11 октября.

В ведомстве заявили, что группа уроженцев Республики Азербайджан и Грузии организовали преступную схему, благодаря которой иностранцы получали российское гражданство путем заключения фиктивных браков и установления отцовства над несовершеннолетними.

Злоумышленники осуществляли свою деятельность на территории Костромской, Рязанской, Курской и Тверской областей. Фиктивным женам организаторы схемы платили по 50 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Задержано пять подозреваемых.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Во время обысков в местах жительства и офисах фигурантов были обнаружены и изъяты поддельные документы и гербовые печати, а также паспорта иностранцев, которые обратились за незаконной услугой.

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Подозреваемым по данному делу грозит до семи лет лишения свободы, резюмировали в пресс-службе ФСБ по Москве и Московской области

Еще один случай организации нелегальной миграции пресекли в столице. Злоумышленница за вознаграждение зарегистрировала у себя в московской квартире 151 иностранца.