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Женщина зарегистрировала у себя в квартире на востоке столицы 151 мигранта

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина зарегистрировала у себя в квартире на востоке столицы 151 мигранта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Металлургов Карта всех событий

Москвичка за деньги прописала у себя в квартире на востоке столицы 151 мигранта. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в среду, 31 августа.

По ее словам, женщина занималась незаконной постановкой на учет мигрантов несколько месяцев, прописывая их в своей квартире на улице Металлургов. Фактически иностранцы у нее не жили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Других злоумышленников, зарабатывавших на незаконной миграции, задержали 25 августа. Преступная группа организовала подпольную типографию по подделке документов на одном из вокзалов столицы.

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