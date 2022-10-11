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Сочетание принтов и сочные цвета: стилист Лисовец назвал главные тренды осени

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сочетание принтов и сочные цвета: стилист Лисовец назвал главные тренды осени
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В нынешний осенний сезон мир моды дарит любителям ярких образов возможность выйти в свет в нарядах, которые давно пылятся в гардеробе. Какие сочетания стоит примерять этой осенью, чтобы оставаться в тренде, «Вечерняя Москва» узнала у главного стилиста России Владислава Лисовца.

По словам мастера, мир моды сегодня разрешает примерять образы из 80-х, 90-х и даже 2000-х годов:

— Актуальными остаются образы, которые были в тренде последние несколько лет: джинсовая ткань, лаковая кожа, замша, нубук — все эти элементы являются сейчас абсолютным топом, — заявил Лисовец.

Юбки разных форм, брюки и джинсы с завышенной талией, куртки с объемными плечами, плащи — то, на чем стоит делать акцент, чтобы сохранить стиль, подчеркнул эксперт:

— Трикотажное платье с плащом или вязаный свитер с кожаными брюками — именная такая концепция обретает актуальность нынешней осенью. Кстати, теперь мода позволяет сочетать разные принты. Например, полоска и клетка или горох — все это больше не считается безвкусицей.

Эксперт предупреждает, что образ не должен быть очень нарядным. Напротив, должно казаться, что вы не особо старались, когда его подбирали:

— Главный тренд — слегка приземистый и простоватый образ. Добиться его позволяют клетчатые вещи и тяжелые, мешковатые свитера. Также не будет ошибкой надеть приталенный пиджак с широкими плечами или накладными удлиненными карманами в стиле 70-х.

Что же касается цветовой гаммы, по словам специалиста, краски должны быть летними:

— Несмотря на осень, стоит выбирать самые сочные оттенки: желтый, красный, голубой, синий, фуксия, розовый. А вот популярный в прошлых сезонах белый цвет уже теряет свою актуальность.

Из обуви особой популярностью будут пользоваться сапоги и ботильоны, добавил Лисовец. А среди аксессуаров стоит отдавать предпочтение крупной оптике, которая сделает лицо более подтянутым и изящным, заключил собеседник «ВМ».

Мода Стиль Владислав Лисовец
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