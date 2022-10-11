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Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен досрочно

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен досрочно
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала 2022 года в Москве построено и введено в эксплуатацию более девяти миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строители продемонстрировали высокий уровень профессионализма и надежности. Как уточняется, уже в октябре годовой план по вводу недвижимости в столице был выполнен.

— С начала года в столице введено в эксплуатацию свыше 9 миллионов «квадратов» недвижимости различного назначения, что превышает плановые показатели года более чем на 500 тысяч квадратных метров, — сказал глава стройкомплекса.

Он также добавил, что почти 4,7 миллиона «квадратов» приходится на жилье. Кроме того, в Москве возвели 71 объект социального, образовательного, медицинского, спортивного и культурного назначения общей площадью почти 490 тысяч «квадратов».

— Комплексное развитие городских территорий, параллельное строительство жилья и объектов инфраструктуры в шаговой доступности друг от друга позволяют сформировать по-настоящему качественную и удобную городскую среду, — подчеркнул Бочкарев.

До этого он сообщил, что наземные вестибюли станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, согласно задумке архитекторов, будут выполнены в черно-серой гамме.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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