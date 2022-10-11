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В Минцифры опровергли информацию об утечке данных россиян с «Госуслуг»

Дарья Сорокина
Общество
В Минцифры опровергли информацию об утечке данных россиян с «Госуслуг»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что утечки данных россиян с портала «Госуслуги» не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 11 октября.

Там отметили, что информация из соцсетей с изображением фрагмента базы данных пользователей является фейком.

— Опровергаем информацию об утечке данных с «Госуслуг»... Учетные данные пользователей портала не были скомпрометированы, информация надежно защищена, — добавили в пресс-службе.

Также фрагмент, который был распространен в Сети, не содержит логинов и паролей пользователей, что является доказательством дезинформации, сообщили в Telegram-канале министерства.

До этого стало известно, что с 1 октября банки приняли новые усиленные меры для защиты от действий кибермошенников. В эксклюзивном интервью с «Вечерней Москвой» эксперт по кибербезопасности Евгений Осин рассказал, как это будут реализовывать и почувствуют ли изменения клиенты.

По его словам, сотрудники банка могут установить устройство, с которого человек заходит в личный кабинет и выполняет операции, с помощью удаленного доступа.

Госуслуги Кибербезопасность Минцифры
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