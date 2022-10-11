Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Марьино – Саларьево Карта всех событий

Автомобиль вылетел на тротуар после дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 11 октября.

Столкновение двух машин произошло на пересечении Филатовского и Филимоновского шоссе. На месте работают оперативные службы города, обстоятельства происшествия уточняются.

Движение на участке не затруднено, проехать можно только по крайней правой полосе, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло во вторник, 11 октября, на юге столицы. Автолюбитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.