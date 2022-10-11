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Приметы и советы

Львенок появился в столичном Центре реабилитации диких животных

Георгий Соланович
Город
Львенок появился в столичном Центре реабилитации диких животных
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Сотрудники Дмитровской городской прокуратуры Подмосковья передали львенка столичному Центру реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы во вторник, 11 октября.

— Сейчас львенок осваивается в вольере и проходит карантинные мероприятия... Львы входят в список запрещенных к содержанию животных. Но, к сожалению, периодически имеют место случаи продажи львят в частные руки. Маленьких зверят используют для фото- и видеосъемок, иногда дарят друзьям как символ года. К сожалению, такие «подарки» часто оказываются на улице, — отмечается в Telegram-канале комплекса.

До этого сообщалось, что в Химках кошке по кличке Муся выдали бейджик, на котором написано, что животное работает в мясном отделе крытого рынка на Юбилейном проспекте. На табличке, помимо имени, также есть номер телефона. Бейджик Мусе выдал владелец рынка. Событие умилило местных жителей: они назвали кошку «лучшей штатной работницей».

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