Мужчины, убившие москвича ради квартиры в центре, предстанут перед судом

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Россия, Москва, 3-й Самотёчный переулок Карта всех событий

В Подмосковье перед судом предстанут двое мужчин, которые убили жителя столицы ради его квартиры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 11 октября.

По ее словам, преступление произошло в июне 2019 года. Двое злоумышленников разработали план убийства москвича 1956 года рождения, который вел асоциальный образ жизни, для того чтобы завладеть его квартирой. Сперва преступники привезли пострадавшего к нотариусу и обманом заставили его подписать завещание на одного из сообщников, ранее ему незнакомого, на все свое имущество, включая квартиру в Москве.

После этого злоумышленники перевезли жертву в частный дом, расположенный в городском округе Мытищи и напоили пивом. В стакан мужчине преступники подсыпали наркотики и психотропные вещества. После того как мужчина отключился, его вынесли к автобусной остановке у поворота на деревню Никульское и оставили умирать.

Потерпевший скончался на месте от полученной острой интоксикации от комбинированного отравления.

Однако это не помогло злоумышленникам завладеть квартирой в 3-м Самотечном переулке, которая стоит более 14,5 миллиона рублей, так как 31 июля 2020 года их задержали.

В их отношении были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «Убийство, совершенное группой лиц с целью скрыть преступление».

В скором времени они предстанут перед судом. В ходе расследования появилась информация о причастности группы к другим подобным преступлениям. Эти сведения проверят отдельно.

Другая афера, которую пытались провернуть ради квартиры, завершилась неудачей в столице. Мужчина женился на умершей старушке, чтобы завладеть наследством.