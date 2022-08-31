Мужчина «женился» на умершей старушке, чтобы завладеть ее квартирой в столице

Подъезд / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Инессы Арманд Карта всех событий

Мошенник принес в столичный ЗАГС поддельные документы о заключении брака с умершей женщиной, свидетельство о смерти и заявление о вступлении в наследство, дабы завладеть квартирой усопшей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 31 августа.

По ее словам инцидент произошел в июле 2015 года. Один из подозреваемых узнал о смерти женщины, у которой не было наследников, но была квартира на улице Инессы Арманд, стоимостью в 11,6 миллиона рублей. Он подговорил своего знакомого выступить в качестве мужа усопшей для того, чтобы завладеть недвижимостью.

Мужчины оформили поддельные документы и направились с ними в Черемушкинский отдел ЗАГС. Исполнить задуманное у них не получилось, так как на квартиру был наложен арест и запрет на регистрацию.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Один из подозреваемых заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест.

На данный момент расследование завершено, а дело передано в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения.

Другие мошенники были задержаны в столице 31 августа. Молодые люди обокрали старушку на 860 тысяч рублей.