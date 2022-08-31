Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина «женился» на умершей старушке, чтобы завладеть ее квартирой в столице

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина «женился» на умершей старушке, чтобы завладеть ее квартирой в столице
Подъезд / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица Инессы Арманд Карта всех событий

Мошенник принес в столичный ЗАГС поддельные документы о заключении брака с умершей женщиной, свидетельство о смерти и заявление о вступлении в наследство, дабы завладеть квартирой усопшей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 31 августа.

По ее словам инцидент произошел в июле 2015 года. Один из подозреваемых узнал о смерти женщины, у которой не было наследников, но была квартира на улице Инессы Арманд, стоимостью в 11,6 миллиона рублей. Он подговорил своего знакомого выступить в качестве мужа усопшей для того, чтобы завладеть недвижимостью.

Мужчины оформили поддельные документы и направились с ними в Черемушкинский отдел ЗАГС. Исполнить задуманное у них не получилось, так как на квартиру был наложен арест и запрет на регистрацию.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Один из подозреваемых заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест.

На данный момент расследование завершено, а дело передано в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения.

Другие мошенники были задержаны в столице 31 августа. Молодые люди обокрали старушку на 860 тысяч рублей.

Район Черемушки Москва Уголовные дела Задержания Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Все мнения
О проекте