Молодые люди похитили у пенсионерки 800 тысяч рублей
Молодые мошенники обманом похитили у 89-летней женщины 860 тысяч рублей в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 31 августа.
По ее словам, пенсионерке позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что ее воры пытаются обналичить ее вклад, потому нужно срочно его закрыть, а деньги передать курьеру организации.
Пожилая москвичка последовала инструкциям лжесотрудников банка, и передала неизвестному 860 тысяч рублей. Позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных действий на одном из столичных возалов задержали двоих подозреваемых: 22-летнего москвича и 21-летнюю жительницу Подмосковья.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». На данный момент мужчина заключен под стражу, а женщина отправлена под домашний арест.
Еще одна пенсионерка лишилась семи миллионов рублей из-за телефонных мошенников, которые действовали по похожей схеме.