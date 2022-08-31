Молодые люди похитили у пенсионерки 800 тысяч рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Молодые мошенники обманом похитили у 89-летней женщины 860 тысяч рублей в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 31 августа.

По ее словам, пенсионерке позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что ее воры пытаются обналичить ее вклад, потому нужно срочно его закрыть, а деньги передать курьеру организации.

Пожилая москвичка последовала инструкциям лжесотрудников банка, и передала неизвестному 860 тысяч рублей. Позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных действий на одном из столичных возалов задержали двоих подозреваемых: 22-летнего москвича и 21-летнюю жительницу Подмосковья.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». На данный момент мужчина заключен под стражу, а женщина отправлена под домашний арест.

Еще одна пенсионерка лишилась семи миллионов рублей из-за телефонных мошенников, которые действовали по похожей схеме.