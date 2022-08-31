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Пенсионерка купила новый телефон и перевела мошенникам более семи миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионерка купила новый телефон и перевела мошенникам более семи миллионов рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Доверчивая 66-летняя жительница столицы перевела мошенникам более семи миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 31 августа.

Злоумышленники действовали по уже известной схеме: жертве позвонил мошенник, который представился сотрудником полиции. Он сообщил женщине, что ее банковские счета в опасности и ей нужно срочно перевести деньги. Для этого злоумышленник посоветовал пенсионерке купить новый телефон, установить банковское приложение и через него вывести деньги.

Преступник обманывал женщину три дня: в первый день двумя платежами москвичка отправила 2,3 миллиона рублей, на следующий — два с половиной. На третий день жертва добровольно отдала мошеннику еще 2,4 миллиона. Общий ущерб составил более семи миллионов рублей.

Спустя время пенсионерка опомнилась и обратилась в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают, сообщил Telegram-канал Shot.

Другие телефонные мошенники, представлявшиеся сотрудниками полиции, смогли обмануть столичную пенсионерку на 150 тысяч рублей. Об этом стало известно 29 августа.

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