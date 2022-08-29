Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, поверив «сотруднику полиции» на юго-востоке столицы
Телефонные мошенники лишили 74-летнюю жительницу района Люблино крупной суммы денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице в понедельник, 29 августа.
По информации ведомства, злоумышленники работали в паре. Сперва пенсионерке позвонил лже-полицейский и заявил, что в районе участились случаи телефонного мошенничества, от которого страдают пожилые люди.
Через несколько минут после первого звонка, жертве позвонил неизвестный, который потребовал снять деньги со счета и передать их ему. В противном случае мужчина обещал расправиться с пенсионеркой и ее родственниками.
Испугавшись, пенсионерка позвонила лже-полицейскому и рассказала о случившемся. Мужчина попросил старушку следовать инструкциям и заявил, что это поможет поймать злоумышленника с поличным.
Успокоившись, пенсионерка выполнила требования злоумышленника: сняла деньги с карты и сбросила сверток с балкона незнакомцу. Однако позвонить «полицейскому» уже не получилось, его телефон был выключен. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в настоящую полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ореховом проезде задержали одного из подозреваемых. Им оказался 30-летний безработный мужчина. Деньги он успел потратить.
Злоумышленника заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Второго участника преступной схемы ищут.
По той же схеме действовали и другие злоумышленники, деятельность которых пресекли 23 августа. От действий мошенников пострадали три пенсионерки, общий ущерб составил более миллиона рублей.