Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, поверив «сотруднику полиции» на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, Ореховый проезд Карта всех событий

Телефонные мошенники лишили 74-летнюю жительницу района Люблино крупной суммы денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице в понедельник, 29 августа.

По информации ведомства, злоумышленники работали в паре. Сперва пенсионерке позвонил лже-полицейский и заявил, что в районе участились случаи телефонного мошенничества, от которого страдают пожилые люди.

Через несколько минут после первого звонка, жертве позвонил неизвестный, который потребовал снять деньги со счета и передать их ему. В противном случае мужчина обещал расправиться с пенсионеркой и ее родственниками.

Испугавшись, пенсионерка позвонила лже-полицейскому и рассказала о случившемся. Мужчина попросил старушку следовать инструкциям и заявил, что это поможет поймать злоумышленника с поличным.

Успокоившись, пенсионерка выполнила требования злоумышленника: сняла деньги с карты и сбросила сверток с балкона незнакомцу. Однако позвонить «полицейскому» уже не получилось, его телефон был выключен. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в настоящую полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ореховом проезде задержали одного из подозреваемых. Им оказался 30-летний безработный мужчина. Деньги он успел потратить.

Злоумышленника заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Второго участника преступной схемы ищут.

По той же схеме действовали и другие злоумышленники, деятельность которых пресекли 23 августа. От действий мошенников пострадали три пенсионерки, общий ущерб составил более миллиона рублей.