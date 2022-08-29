Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, поверив «сотруднику полиции» на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, поверив «сотруднику полиции» на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, Ореховый проезд Карта всех событий

Телефонные мошенники лишили 74-летнюю жительницу района Люблино крупной суммы денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице в понедельник, 29 августа.

По информации ведомства, злоумышленники работали в паре. Сперва пенсионерке позвонил лже-полицейский и заявил, что в районе участились случаи телефонного мошенничества, от которого страдают пожилые люди.

Через несколько минут после первого звонка, жертве позвонил неизвестный, который потребовал снять деньги со счета и передать их ему. В противном случае мужчина обещал расправиться с пенсионеркой и ее родственниками.

Испугавшись, пенсионерка позвонила лже-полицейскому и рассказала о случившемся. Мужчина попросил старушку следовать инструкциям и заявил, что это поможет поймать злоумышленника с поличным.

Успокоившись, пенсионерка выполнила требования злоумышленника: сняла деньги с карты и сбросила сверток с балкона незнакомцу. Однако позвонить «полицейскому» уже не получилось, его телефон был выключен. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в настоящую полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ореховом проезде задержали одного из подозреваемых. Им оказался 30-летний безработный мужчина. Деньги он успел потратить.

Злоумышленника заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Второго участника преступной схемы ищут.

По той же схеме действовали и другие злоумышленники, деятельность которых пресекли 23 августа. От действий мошенников пострадали три пенсионерки, общий ущерб составил более миллиона рублей.

Пенсионеры Район Люблино Москва МВД Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте