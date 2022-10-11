НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания в ближайшее время

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НАТО в ближайшее время проведет учения по ядерным силам сдерживания, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября.

— В четверг я проведу заседание группы ядерного планирования. Фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира. <...> На следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon (Стойкий полдень — прим. «ВМ»). Это обычные ежегодные учения, направленные на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания, — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, проведение учений является путем к предотвращению эскалации на Украине, а их отмена, наоборот, станет плохим сигналом, передает РИА Новости.

2 октября Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Он отметил, что риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.