СК возбудил уголовное дело в отношении отца погибшей в Подмосковье девочки

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Новоалександрово Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца трехлетней девочки, трагически погибшей в городском округе Мытищи во время демонтажа летнего шатра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 11 октября.

По ее словам, в отношении отца погибшей уголовное дело возбуждено по статье «Оставление в опасности малолетней». Мужчина оставил дочь без присмотра в потенциально опасной зоне проведения работ по демонтажу и стал оказывать помощь наемным рабочим.

Помимо этого, в адрес рабочего, который занимался металлической аркой летнего шатра, выдвинуто обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Также Ольга Врадий отметила, что по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина расследование дел находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в городском округе Мытищи 9 октября. Во время демонтажа летнего шатра на территории базы отдыха в деревне Новоалександрово из-за падения металлической арки погибла трехлетняя девочка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, а областная прокуратура организовала проверку.