Психолог Яничева рассказала, как поставить на место завистливого коллегу

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Завистливый коллега — не только агрессивный элемент на рабочем месте, но еще и раздражительный фактор, который отвлекает от трудовой деятельности и мешает самореализоваться своей жертве. Как вычислить завистника и какие психологические методы позволят себя защитить от негатива с его стороны, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам Татьяны Яничевой, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета, в любых отношениях, где присутствует зависть, есть две стороны — жертва и завистник.

— Зависть — это обычное состояние, которое проявляется практически в любом человеке по разным причинам. Если завистник особо не проявляет своих чувств, то ему, скорее всего, не стоит мешать исходить ядом. Но когда ваш так называемый оппонент проявляет свои недобрые чувства особенно агрессивно и это может угрожать вашей репутации, карьере и даже жизни, тогда нужно насторожиться и взять ситуацию под свой контроль, — посоветовала эксперт.

Особенно сложно это сделать, если с завистником вам приходится часто контактировать по работе:

— На самом деле чем больше человек уверен в себе и своей компетентности в профессиональном направлении, тем меньше его должна беспокоить зависть коллеги.

Совсем другая ситуация, когда в силу своей зависти этот самый коллега начинает «вставлять палки в колеса»:

— Если ненависть оппонента дошла до того, что он начинает распускать вокруг вас сплетни, которые ничего общего с реальностью не имеют, либо целенаправленно мешает рабочему процессу, нарушает коммуникацию, то в таком случае возникает потребность пообщаться с ним тет-а-тет.

По словам эксперта, нужно попытаться выйти на диалог с завистником и проговорить ситуацию:

— Выясните у него, что его конкретно напрягает. Вполне возможно, что он сам ждет общения с вами, чтобы это сказать. Более того, коллега сам может чувствовать дискомфорт из-за своих негативных эмоций. Воспользовавшись шансом, объясните ему, что вы не претендуете на его лавры и желаете исключительно добра.

Правда, такой откровенный разговор получится, если завистник к нему готов.

— Тщетны попытки поговорить лично с противником только в том случае, если он не настроен на контакт, — сказала Яничева. — Тем более если, задевая вас, он таким образом решает свои психологические проблемы. Тогда нужно свести контакт к минимуму и четко обозначить свои границы. Оградите себя от негативных переживаний и даже случайных диалогов с недоброжелателем.

Эксперт также отметила, что и сам человек может лишить завистника любой информации о себе, чтобы не давать поводов для новой порции сплетен и очернения его имени:

— Старайтесь не хвастаться перед всеми своими достижениями, не рассказывайте, как хорошо вы провели выходные, не сообщайте о своих финансовых и карьерных успехах.

Только применив жесткий фильтр при коммуникации с окружающими, можно исключить возможность нажить себе злопыхателей и завистников, заключила собеседница «ВМ».