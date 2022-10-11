Специалисты улучшили 77 проблемных участков на улицах Москвы летом 2022 года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты летом текущего года улучшили 77 проблемных участков на улицах Москвы, где людям с инвалидностью трудно передвигаться. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 11 октября.

Найти эти участки помогали маломобильные контролеры «Московского паркинга».

— Мэр Москвы Собянин поручил повышать доступность городской среды для комфортного передвижения жителей. Маломобильные контролеры «Московского паркинга» помогают выявлять места, которые может быть тяжело преодолеть людям с инвалидностью. Это высокие бордюры, неудобные пандусы. За лето они обнаружили 77 таких участков. Префектуры уже устранили их замечания, — заявил Максим Ликсутов.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Уточняется, что сначала контролеры находят неудобные участки на столичных улицах и затем составляют заявки. Позже префектуры устраняют замечания, передали в Telegram-канале дептранса.

До этого стало известно, что по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов социальное такси Мосгортранса перевезло больше 150 тысяч человек с начала 2022 года. Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров помогли более 3,7 тысячи пассажирам добраться до 89 социальных объектов.