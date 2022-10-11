Собянин: Экономика Москвы в следующем году выйдет на траекторию роста

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Экономика Москвы в 2023 году выйдет на траекторию роста, приток инвестиций в столицу составит больше семи процентов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник, 11 октября.

— Москва достаточно быстро адаптировалась к санкционному шоку, произошедшему в начале текущего года. Антикризисные меры, принятые правительством Москвы и федеральными органами власти, работают вполне успешно. С большой долей вероятности можно ожидать, что в следующем году экономика города будет развиваться достаточно стабильно. Рост промышленности и инвестиций составит больше семи процентов, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города напомнил, что 11 октября на заседании президиума правительства столицы был одобрен прогноз социально-экономического развития Москвы на 2023–2025 годы. По словам Собянина, в проект бюджета на три года заложены расходы на образование, здравоохранение, культуру и соцзащиту жителей. Кроме того, предусмотрены средства на реализацию ключевых программ развития транспорта и реновации.

До этого сообщалось, что московская промышленность демонстрирует рост объема производств. В январе — августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заводы и фабрики выпустили на 14 процентов больше продукции в сфере переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции, на 20 процентов — бумажных изделий, на 28,4 процента — промышленного оборудования и установок, на 9,3 процента — резиновых и пластмассовых изделий.