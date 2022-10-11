Bloomberg: Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву

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Страны — участники международного клуба G7 не предложили конкретных шагов для помощи Украине на фоне массированных ударов. Об этом во вторник, 11 октября, рассказало издание Bloomberg.

При этом в материале сообщается, что западные страны пообещали предоставлять Киеву финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь «столько, сколько потребуется».

Также участники саммита включили в заявление пункт о необходимости возложить на Россию дополнительные «экономические издержки» и «координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в оборонной и военной технике».

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, он договорился с Олафом Шольцем о срочной встрече «Большой семерки», на которой планирует выступить.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы усиления давления на Кремль и помощи в восстановлении поврежденной в результате взрывов инфраструктуры.