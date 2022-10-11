Мужчина зарезал знакомого на юго-востоке столицы и сбежал в Иркутск

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

Мужчина убил своего знакомого в квартире жилого дома на юго-востоке столицы и сбежал в Иркутск. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 11 октября.

По ее словам, тело мужчины 1992 года рождения с колото-резаным ранением обнаружили в квартире дома на Окской улице 30 сентября. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следствие установило, что мужчину убил его 29-летний знакомый в результате возникшего у него с пострадавшим конфликта. Вскоре после этого подозреваемого задержали в Иркутске и доставили в столицу.

Кузьминский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта в СИЗО на один месяц и 22 дня, до 2 декабря 2022 года.

11 октября стало известно, что подсудимые по другому делу об убийстве предстанут перед судом в Подмосковье. Мужчин обвиняют в том, что они отравили жителя столицы ради того, чтобы заполучить его квартиру.