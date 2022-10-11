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«В чем можно увидеть балерину у станка»: названа самая модная одежда сезона

Георгий Соланович
Общество
«В чем можно увидеть балерину у станка»: названа самая модная одежда сезона
Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

В настоящее время в мире моды популярность набирает направление балеткор — одежда, которая отсылает к балету. Такое мнение выразила журналистка Надежда Стрелец. В своем блоге она рассказывает новости с подиумов, оповещает о новинках и трендах сезона.

— Необязательно уметь делать гранд батман, чтобы одеваться, как балерина, считают сегодня дизайнеры. В тренде прямо сейчас балеткор — то есть одежда для занятий балетом или ее детали. Помните знаменитый образ Кэрри Брэдшоу в боди и пачке? Это и есть балеткор... Только ходить в этом нужно не на балетный класс по средам, а каждый день. Балеткор — это новый athleisure. То есть спортивный, удобный образ, но при этом очень женственный и изящный, — написала Стрелец в своем Telrgram-канале.

В нынешнем осеннем сезоне мир моды дарит любителям ярких образов возможность выйти в свет в нарядах, которые давно пылятся в гардеробе. Какие сочетания стоит примерять этой осенью, чтобы оставаться в тренде, «Вечерняя Москва» узнала у главного стилиста России Владислава Лисовца.

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