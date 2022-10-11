В Москве заработала горячая линия для кандидатов на работу в скоропомощные корпуса

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«Горячая линия» для кандидатов на работу в новые скоропомощные корпуса начала работать в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления по подбору персонала Кадрового центра столичного департамента здравоохранения во вторник, 11 октября.

Уточняется, что «горячая линия» начала работать одновременно с объявлением о начале набора персонала в скоропомощные корпуса. Она призвана помочь кандидатам получить всю необходимую информацию об условиях участия в проекте.

— Операторы объясняют, как правильно заполнить анкету, отвечают на вопросы об этапах отбора персонала. Горячая линия работает с 8 до 20 часов. Ежедневно мы принимаем несколько десятков звонков. При этом обращаются за информацией все категории специалистов — как врачи и средний медицинский персонал, так и кандидаты на административные и хозяйственные должности, — отметила замначальника управления Диана Шумова.

20 сентября столичная сеть скоропомощных стационарных комплексов (ССК) сообщила о расширении штата. Для работы в ССК руководство Москвы набирает дополнительно две тысячи человек.