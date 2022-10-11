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Диетолог Копытько перечислила продукты, которые улучшают мозговую деятельность

Рафаэль Залян

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Общество
Диетолог Копытько перечислила продукты, которые улучшают мозговую деятельность
Фото: depositphotos

Для улучшения памяти в рацион необходимо включать пищу, содержащую железо, омегу-3 и витамины группы D. «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, практикующего врача-диетолога Марины Копытько, в каких именно продуктах больше всего полезных для работы мозга веществ.

По словам эксперта, прежде всего это блюда, в которых имеется большое содержание омеги-3:

— В первую очередь речь идет о жирной рыбе. Но стоит учесть, что далеко не все дары Нептуна содержат полиненасыщенные жирные кислоты. Их много только в рыбе дикого отлова, поэтому обращайте внимание на это при выборе товара.

Употребление этого продукта позволит улучшить память и активировать мозговую деятельность.

На продукты, которые богаты качественным и полноценным белком, также стоит обратить внимание, подчеркнула собеседница «ВМ»:

— Яйца — источник полезного белка, а также витаминов D и В. Этот продукт не только улучшает работу мозга, а еще и тормозит развитие деменции у пожилых. А яичный желток часто используют для лечения атеросклероза.

Аналогичными функциями обладают и субпродукты, заверила врач-диетолог. Так, в куриной и говяжьей печени много железа, которое позволяет улучшить кровоснабжение и когнитивные способности человека. Кроме того, в субпродуктах, по словам специалиста, отмечается высокое содержание витаминов группы B.

— Полезна для мозга также и листовая зелень, которая является источником фолиевой кислоты, назначаемой пациентам с когнитивными нарушениями, в том числе с депрессией и деменцией, — добавила эксперт.

В бананах содержится полезное для мозговой деятельности вещество — триптофан, который повышает настроение, благоприятно воздействует на метаболизм и улучшает кровоснабжение, а также интеллектуальные способности.

В заключение Копытько добавила, что для улучшения памяти также можно включить в рацион орехи, брокколи, тыквенные семечки, цитрусовые продукты и черный шоколад.

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