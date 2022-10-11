Пьяный сын избил до смерти пожилую мать на северо-востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Пьяный сын избил свою пожилую мать до смерти на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 11 октября.

По ее словам, конфликт между родственниками возник из-за того, что сын не хотел ухаживать за матерью. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина жестоко избил родительницу, нанеся ей множественные травмы, в том числе переломы ребер и разрывы внутренних органов. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте.

О преступлении узнали 9 октября, когда тело погибшей обнаружили в квартире жилого дома на улице Декабристов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Под подозрения попал сын погибшей. Вскоре его задержали. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

В ближайшее время следствие намерено запросить в суде меру пресечения для фигуранта в виде заключения под стражу.

Еще одно убийство произошло на юго-востоке столицы 30 сентября. 29-летний мужчина зарезал своего сверстника, после чего бежал в Иркутск.