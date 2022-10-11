Около 260 москвичей заселятся в новостройку на Дмитровском шоссе по программе реновации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Около 260 москвичей получат квартиры в новостройке на Дмитровском шоссе. Заселение планируется в 2023 году в рамках завершения первого этапа программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во вторник, 11 октября.

— В новостройку смогут переехать около 260 москвичей, чьи дома вошли в первый этап реализации программы реновации, — сказал он.

Дом на Дмитровском шоссе имеет удобное расположение: рядом находится не только парк «Вагоноремонт», но и сам квартал оснащен богатой инфраструктурой, добавили на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время продолжается возведение домов по программе реновации и в других районах Москвы. Например, в Лосиноостровском возводят жилой дом для дальнейшего заселения. В новостройке предусмотрено 168 квартир (однокомнатных — 34, двухкомнатных — 121, трехкомнатных — 13). В них выполнят улучшенную отделку, которая будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.