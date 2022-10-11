Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 260 москвичей заселятся в новостройку на Дмитровском шоссе по программе реновации

Дарья Сорокина

Сюжет: 

Москва строится
Город
Около 260 москвичей заселятся в новостройку на Дмитровском шоссе по программе реновации
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Около 260 москвичей получат квартиры в новостройке на Дмитровском шоссе. Заселение планируется в 2023 году в рамках завершения первого этапа программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во вторник, 11 октября.

— В новостройку смогут переехать около 260 москвичей, чьи дома вошли в первый этап реализации программы реновации, — сказал он.

Дом на Дмитровском шоссе имеет удобное расположение: рядом находится не только парк «Вагоноремонт», но и сам квартал оснащен богатой инфраструктурой, добавили на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время продолжается возведение домов по программе реновации и в других районах Москвы. Например, в Лосиноостровском возводят жилой дом для дальнейшего заселения. В новостройке предусмотрено 168 квартир (однокомнатных — 34, двухкомнатных — 121, трехкомнатных — 13). В них выполнят улучшенную отделку, которая будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Дмитровский район Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте