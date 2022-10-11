Оплата проезда банковской картой стала доступна во всех поездах ЦППК

Фото: ЦППК

Оплата проезда банковской картой у контролеров стала доступна в поездах на всех направлениях работы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 11 октября.

— Теперь пассажиры могут оформить пригородный билет в вагонах поездов всех направлений компании не только за наличный расчет, но и по банковской карте. Оплатить проезд безналичным способом можно на всем маршруте следования... Напоминаем, сбор за оформление билета в поезде (100 рублей) взимается только в том случае, если у пассажира была возможность приобрести билет перед поездкой, например, в кассе или мобильном приложении, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что кассир-контролер оформит билет без сбора, если на станции отправления не работает касса или терминал предварительной печати билетов. В компании-перевозчике подчеркнули, что стоимость билета и правила оформления не зависят от способа оплаты.

15 сентября ЦППК запустила виртуального консультанта в своем приложении для телефонов. Пользователи могут получить актуальную информацию о мобильном приложении ЦППК, покупке, об оформлении и активации билетов, о действии льгот, а также об условиях абонементов. Помимо этого, помощник регистрирует обращения пассажиров о работе валидаторов и турникетов.