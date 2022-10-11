Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Новосибирской области

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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Купинском районе Новосибирской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник, 11 октября.

— В 20:10 (16:10 по Москве — прим. «ВМ») местного времени от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о сейсмособытии магнитудой 4,8 в Купинском районе Новосибирской области. От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности, — говорится в сообщении.

В данный момент, отметили в МЧС, идет проверка социально значимых объектов, объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

26 сентября землетрясение магнитудой 4,7 произошло в северной части Сахалина. По данным специалистов, землетрясение произошло ночью. Эпицентр был расположен в 11 километрах северо-западнее села Адо Тымово. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 17 километров. По предварительной информации, в результате случившегося нет разрушений и пострадавших.