Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Сахалине

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Землетрясение магнитудой 4,7 в понедельник, 26 сентября, произошло в северной части Сахалина. Подробностями с журналистами поделились эксперты местного филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным специалистов, землетрясение произошло ночью. Эпицентр был расположен в 11 километрах северо-западнее от села Адо Тымово. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 17 километров.

В сахалинском управлении МЧС России отметили, что землетрясение ощутили жители поселка городского типа Тымовское и населенного пункта Арги-Парги. По предварительной информации, в результате случившегося нет разрушений и пострадавших. В настоящий момент представители властей и спасатели осматривают здания, пишет Федеральное агентство новостей.

Накануне стало известно, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в восточной части острова Тайвань. В Геологической службе Соединенных Штатов отметили, что эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин, очаг землетрясения фиксировался на глубине около 10 километров.