Vice: Маск мог обсуждать свои посты в Twitter об Украине с Путиным

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Миллиардер Илон Маск, вероятно, общался с президентом России Владимиром Путиным перед своими недавними постами в Twitter на тему Украины. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в издании Vice.

Про эту возможную беседу рассказал основатель компании Eurasia Group Ян Бреммер. По словам бизнесмена, Маск сам сообщил ему о деталях разговора с российским лидером.

Бреммер изложил всю информацию об этом в письме для подписчиков своей компании. По его словам, Маск якобы сказал ему, что президент России подтвердил свою готовность к переговорам с Украиной при условиях, что Крым и все присоединенные регионы останутся под контролем РФ, а Киев признает это и останется нейтральным. По словам Бреммера, эти цели Россия намерена достичь «несмотря ни на что».

Однако сам Илон Маск опроверг данную информацию. В Кремле ее также не комментировали.

До этого основатель SpaceX назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.