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Океан может затопить прибрежные города США к 2100 году

Евгений Жуков
Общество
Океан может затопить прибрежные города США к 2100 году
Фото: pixabay.com

Океанологи из Колорадо выдвинули предположение о возможном затоплении городов Америки из-за повышения уровня воды, вызванного быстрым таянием арктических льдов. Об этом стало известно во вторник, 11 октября.

Как уточняется, речь идет в первую очередь о городах, расположенных вдоль побережья. К ним относятся Нью-Йорк, Майами, Новый Орлеан и другие. Ученые провели математическую симуляцию, с помощью которой были рассчитаны масштабы надвигающейся катастрофы.

Причина этого заключается в быстром таянии арктических льдов, из-за чего уровень Мирового океана повышается в 20 раз быстрее, чем предсказывалось ранее, передает портал «Глас.ru».

До этого начальник отдела управления ситуационным центром Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал про участившиеся природные катаклизмы. Речь идет об урагане «Иэн», который обрушился на американский штат Флорида в сентябре этого года. По словам эксперта, подобное явление не стоит считать отклонением от нормы. Так, в тропиках в течение года бывает от 16 до 25 циклонов.

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