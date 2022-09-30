«Умирающий тайфун»: опасны ли для России обрушившиеся на Филиппины и США природные катаклизмы

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По меньшей мере 15 человек погибли вследствие урагана «Иэн», который обрушился в среду на американский штат Флорида, сообщает CNN со ссылкой на данные местных властей. Кроме того, жертвами тайфуна «Нору» на Филиппинах стали 12 человек, а 52 — пострадали. «Вечерняя Москва» решила выяснить, участившиеся природные катаклизмы — норма или это связано с изменениями в климате.

По словам начальника отдела управления ситуационным центром Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, подобное явление не стоит считать отклонением от нормы. Так, в тропиках в течение года бывает от 16 до 25 циклонов. Обычно такие катаклизмы происходят в период с июня по август. Каждому из тайфунов или циклонов присуждается имя и номер, уточнил Цыганков.

— Никакого отклонения от нормы нет. На Земле есть экватор, и от него идут тропики. Все эти циклоны и ураганы образуются в районах тропиков, когда температура воды близка к 30 градусам и там существует контраст температуры. Как правило, если взять весь океан, то подобное бывает на Филиппинах и в Японии, — пояснил специалист.

Также он уточнил, что в редких случаях такое природное явление подходит к российским границам через Японское море, однако уже не в виде тропического циклона, а «умирающего тайфуна».

— Он может давать сильный ветер до 30 метров в секунду или сильные осадки, — отметил Цыганков.

Кроме того, собеседник «ВМ» рассказал о разнице между тропическими циклонами и смерчами. Так, циклоны могут возникнуть на побережье различных океанов, а смерчи проходят в первую очередь по суше.

— К примеру, взять те же США, у них тропические циклоны бывают на побережье Атлантики или Тихого океана. Если мы берем штаты, к примеру, Техас, то там уже проходят смерчи. У них разная физика, но результат тоже плачевный, — объяснил специалист.

Несмотря на разную физику, обоим этим явлениям необходима энергия, продолжил Цыганков. Энергией, в частности, является солнечное тепло. В Северном полушарии подобные катаклизмы возникают в летний сезон, в Южном — в зимний.

— Что касается Северного полушария, чем ближе к зиме, тем меньше циклонов. В Южном — наоборот. В нашу зиму тропические циклоны там усиливаются, — разъяснил специалист.

Эксперт также добавил, что ожидать каких-либо тропических циклонов на территории России не стоит.

— У нас лишь могут быть на Дальнем Востоке тропические циклоны, которые выходят к нам уже ослабленными. Но там может быть сильный ветер, это обычно бывает в августе, в октябре мы на такое не рассчитываем. В октябре с Китая уже выходят другие циклоны, которые дают нам дожди, — отметил эксперт.

Однако Цыганков предупредил, что в летний период в некоторых областях России могут появляться микросмерчи. Их диаметр составляет от 50 до 100 метров в ширину, от 100 до 200 метров в длину. В частности, они могут возникнуть в Тульской области или на Урале.

Кроме того, Цыганков отметил некую закономерность между глобальным потеплением и природными катаклизмами.

— Все климатологи говорят: «Чем теплее климат, тем больше контрастных температур, соответственно, амплитуда опасных явлений увеличивается». Однако насчет глобального потепления нет единого мнения, поскольку нет базы наблюдений, и от каких данных отталкиваться специалистам, — заключил специалист.