Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 15 октября

Православная церковь 15 октября почитает память трех мучеников — Киприана (Куприяна), Феоктиста и Юстины (Устиньи).
В этот день нельзя ссориться, поскольку брань и конфликты могут навлечь беду на семью. По народным поверьям, бес мог вселиться в человека через наговор, пущенный по ветру, или переданный предмет. Поэтому подарков не принимали, особенно от незнакомцев. А от внезапно начавшегося ветра спасались заговорами.
Кроме того, 15 октября запрещается пить алкоголь. В народе говорили, что тот, кто напьется, от черта не убережется.
Приметы погоды:
Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.
Холодный ветер и сильный дождь — к суровой зиме.
Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.
Снег выпал — через сорок дней наступит настоящая зима.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Давид, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.