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Приметы и советы

Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 15 октября

Елена Самойлова
Общество
Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 15 октября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 15 октября почитает память трех мучеников — Киприана (Куприяна), Феоктиста и Юстины (Устиньи).

В этот день нельзя ссориться, поскольку брань и конфликты могут навлечь беду на семью. По народным поверьям, бес мог вселиться в человека через наговор, пущенный по ветру, или переданный предмет. Поэтому подарков не принимали, особенно от незнакомцев. А от внезапно начавшегося ветра спасались заговорами.

Кроме того, 15 октября запрещается пить алкоголь. В народе говорили, что тот, кто напьется, от черта не убережется.

Приметы погоды:

Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.

Холодный ветер и сильный дождь — к суровой зиме.

Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.

Снег выпал — через сорок дней наступит настоящая зима.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 15 октября, на Куприяна и Устинью

Именины отмечают: Давид, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.

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