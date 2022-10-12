Волочкова назначила своим новым директором 17-летнюю крестницу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова назначила своим новым директором 17-летнюю девушку. Об этом балерина рассказала сама в одной из своих социальных сетей.

— Знаете, зачастую представители молодежи могут быть более креативными, чем те, кого мы считали мудрыми, — пояснила она свое решение.

Однако у Волочковой было достаточно времени, чтобы удостовериться в качествах девушки, ведь это — ее крестница. Балерина рассказала, что девушка полностью оправдала возложенное на нее доверие своими качествами и умением вести переговоры в интеллигентном ключе.

Поклонники Волочковой поддержали решение балерины, заметив, что молодым следует давать больше возможностей проявить себя, передает Пятый канал.

До этого российская балерина рассказала о том, как подверглась домогательствам в начале своей карьеры. Все случилось в Мариинском театре, когда ей было 18 лет.

Недавно Волочка рассказала «Вечерней Москве», что не планирует покидать Россию вслед за остальными звездными коллегами, которые активно уезжают из страны. По ее словам, ей абсолютно непонятно, что заставляет знаменитостей покидать родину. Она также призналась, что продолжает заниматься творчеством и ведет подготовку к гастрольному туру.