Молодая жена Цекало заявила, что ей нужен психотерапевт

Фото: Cкриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=KwOq5V7hm-M)

Молодая супруга российского шоумена и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин активно ведет свои социальные сети, где иногда делится с подписчиками довольно откровенными мыслями. Так, на днях она призналась, что ей нужна помощь психотерапевта.

— Мне нужен психотерапевт, которому я могу писать в течение дня. Что-нибудь вроде: «Энн, угадай какая хрень со мной только что приключилась», — заявила 31-ледняя женщина.

Супруга шоумена — актриса и художник. Она постоянно проживает в Лос-Анджелесе и развлекается, публикуя в соцсети свои фотографии. Некоторые подписчики обратили внимание, что большинство таких фотографий и подписи под ними довольно провокационны, передает «Телепрограмма».

Клинический психолог, нейропсихолог Карина Денисова объяснила, как одолеть осеннюю хандру и не впасть в депрессию. Так, первое, на что нужно обратить внимание, по ее словам, — это настроение, а именно появление беспричинных раздражительности, тревоги, апатии.

Важно это потому, что эти симптомы обычно сопровождают начало депрессии, которая является довольно серьезным заболеванием.

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