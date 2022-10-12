Специалисты завершили капремонт жилого дома в Таганском районе Москвы

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, 2-й Динамовский переулок, 3 Карта всех событий

Специалисты в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома в Таганском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта столицы в среду, 12 октября.

— Дом № 3 во втором Динамовском переулке был возведен в 1924 году, его портрет обладает элементами советского неоклассицизма. Для того чтобы сохранить первозданную красоту объекта, ФКР Москвы разработал уникальный проект проведения работ. Все материалы и технологии подобрали исходя из особенностей объекта. Благодаря комплексному подходу удалось дать старинному дому вторую жизнь, — рассказал замгендиректора ФКР Владимир Кожиченков.

Рабочие привели в порядок фасад и подъезды дома, а также заменили электросеть. Помимо этого, специалисты отремонтировали балконы здания и заменили окна.

До этого сообщалось, что в столице завершили работы по обновлению фасада дома на Малой Грузинской улице, построенного в 1904 году. Материалы и технологии подбирались с учетом особенностей дома, а сам ремонт прошел в несколько этапов.