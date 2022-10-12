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Владимир Ефимов: Инвесторы построят в Москве 73 школы и детских сада по договорам участия

Евгений Жуков
Город
Владимир Ефимов: Инвесторы построят в Москве 73 школы и детских сада по договорам участия
Фото: Пресс-служба

С января по сентябрь текущего года московское руководство согласовало договоры участия, по условиям которых инвесторы возведут и передадут в собственность столицы 73 школы и детских сада. Об этом в среду, 12 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточняется, новый механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры был утвержден главой города Сергеем Собяниным в феврале 2021 года.

С девелоперами заключаются договоры участия в развитии и благоустройстве московских территорий. Таким образом, застройщики возводят и передают городу необходимые сооружения в рамках проектов строительства жилья.

— В этом году город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 73 школы и детских сада почти на 31 тысячу мест. Объем инвестиций в эти проекты оценивается более чем в 53 миллиарда рублей, — сообщил Владимир Ефимов.

Проекты планировки застраиваемых территорий придерживаются такого принципа, по которому инвестор обязан обеспечить новые жилые кварталы объектами социальной инфраструктуры. Причем застройщик может как самостоятельно содержать и эксплуатировать здания, так и передать их городу.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что всего в ТиНАО будет построено 35 объектов. Внутри МКАД учебные заведения на 12,5 тысячи мест расположатся в семи округах столицы.

До этого стало известно, что благодаря комплексному развитию трех участков бывшей промзоны «Северянин» в столичном районе Свиблово появится свыше 4,7 тысячи новых рабочих мест.

Строительство Инвестиции Владимир Ефимов Москва
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