Спасенного венценосного голубя приютили в Московском зоопарке

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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В Московском зоопарке поселили венценосного голубя, который был изъят у контрабандистов. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 12 октября.

— Пернатого обнаружили в окрестностях Волгограда в микроавтобусе контрабандистов. Вместе с голубем на продажу везли львят, пуму и обезьяну. Документов на них у водителя не было. После проверки «пассажиров» конфисковали и отправили на передержку в местный приют. Роспотребнадзор предложил передать голубя и пуму в Московский зоопарк, и наши специалисты немедленно выехали за питомцами, — говорится в сообщении.

Пуму приютили в филиале зоосада под Великим Устюгом, а голубя — в «Доме птиц» на старой территории столичного зоопарка.

Венценосные голуби занесены в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Свое название пернатые получили из-за «венца», который украшает их голову. Птица соседствует в одном вольере с фиолетовыми турако, фазанами аргус, черногребенчатыми голубями и большим крысиным кенгуру. Питается голубь различными фруктами и овощами, среди которых яблоки, груши, бананы, киви, нектарины, сливы, ягоды, папайи, морковь, кабачки и тыква. Также в их рацион входит зерносмесь, творог и яйца, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ветеринары и зоологи Московского зоопарка скорректировали рацион спасенного медведя с Диксона. Специалисты пристально следят за весом животного. Известно, что при поступлении в зоопарк медведь весил 108 килограммов, а на текущий момент поправился на 22 килограмма.