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Приметы и советы

Спасенного медведя из Диксона посадили на диету

Евгений Жуков
Общество
Спасенного медведя из Диксона посадили на диету
Фото: t.me/svetlanaakulova1

Ветеринары и зоологи Московского зоопарка скорректировали рацион спасенного медведя из Диксона. Об этом стало известно в среду, 28 числа.

Генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова сообщила, что из привычного меню медведя убрали овсянку и заменили ее на специальные, менее калорийные гранулы на растительной основе. Как уточняется, в них много необходимых витаминов и других полезных ферментов.

— Также убрали бульон. Теперь животному дают больше рыбы, а вареное мясо используется в качестве поощрения на тренингах, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Специалисты пристально следят за весом медведя. Известно, что при поступлении в зоопарк он весил 108 килограммов, а на текущий момент поправился на 22. При перенесенных повреждениях лишний вес не идет на пользу животному.

Накануне ветеринары Московского зоопарка заметили, что лапы белого медведя из Диксона начали реагировать на касания, у животного наблюдается частичная чувствительность. Врачи отмечают положительную динамику в лечении животного.

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