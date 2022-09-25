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Приметы и советы

У медведя Диксона начали двигаться лапы

Георгий Соланович
Город
У медведя Диксона начали двигаться лапы
Фото: Unsplash

Врачи заметили, что лапы белого медведя Диксона начали реагировать на касания, у животного наблюдается частичная чувствительность. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в воскресенье, 25 сентября.

— У Диксона наблюдается частичная чувствительность. Ветврачи регулярно проводят с медведем тренинг для проверки рефлексов и чувствительности: щекочут неподвижные лапы. И на последнем тренинге Диксон реагировал ими уже гораздо активнее, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, врачи отмечают положительную динамику в лечении медведя. Однако быстрых результатов ждать не приходится, так как у животного спинальный шок. Кроме того, глубокая (болевая) чувствительность у Диксона еще не появилась.

Недавно выяснилось, что у животного перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм медведь, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить состояние его здоровья — для животного разрабатывается программа реабилитации.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила возможность усыпления медведя. По ее словам, правоохранительные органы Красноярского края взялись за проверку обстоятельств произошедшего. Им предстоит выявить виновников.

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