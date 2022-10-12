Утяшева показала замок, где пройдут съемки нового детективного реалити-шоу

Фото: YouTube / Ляйсан Утяшева

Ведущей нового реалити-шоу в жанре детектив «Наследники и самозванцы» станет Ляйсан Утяшева. Она показала расположенный в Подмосковье замок, где в рамках проекта заточат звезд-участников.

— Это самая интригующая и масштабная игра осени, — охарактеризовала шоу спортсменка.

В шоу примут участие 18 звезд российского шоу-бизнеса. Их ждут командные соревнования и психологическая игра. Победителю достанется пять миллионов рублей.

Имена участников канал пока не раскрывает, хотя уже выпустил трейлер реалити. На нем зрители смогли увидеть, как будет выглядеть таинственный замок, где герои на протяжении девяти недель будут проходить испытания.

Фото: ТВ-3

Известно, что над проектом работали создатели шоу «Битва экстрасенсов», передает «СтарХит».

До этого певец Лев Лещенко сообщил, что не получал приглашения участвовать в традиционном новогоднем телевизионном шоу «Голубой огонек». Ситуация с участниками «Голубого огонька» и в принципе о выходе передачи в этом году остается неизвестной. Часть популярных артистов на фоне проведения спецоперации на Украине покинули Россию. Другие отказались принимать участие в развлекательных мероприятиях из-за объявленной в стране частичной мобилизации.