Жители столицы выберут названия для новых улиц, скверов и площадей

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В проекте «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в которых москвичи смогут предложить варианты названий для 45 улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко в среду, 12 октября.

— Процесс будет проходить в два этапа. На первом жители могут присылать свои идеи. Затем специалисты выберут самые популярные и яркие предложения, и их вынесут во второй этап. Это уже будет классическое голосование, где из нескольких вариантов нужно выбрать один, — рассказал он.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, городские объекты расположены в восьми административных округах города, среди них Центральный, Западный, Южный, Северный, Северо-Восточный, Северо-Западный, Юго-Восточный и Юго-Западный. Первые пять голосований уже стартовали на портале, где пользователи могут предложить названия для улиц и бульваров Тушинского аэродрома, для переулка в Пресненском районе, а также для улицы в Крылатском, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, где москвичи выбрали лучшее название для акции бесплатных экскурсий по городу, которая проводится дважды в год и приурочена ко Дню гида и ко Дню туризма.