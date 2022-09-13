«Активные граждане» выбрали название ежегодной акции бесплатных экскурсий

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, где москвичи выбрали лучшее название для акции бесплатных экскурсий по городу. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления» во вторник, 13 сентября.

— Акция бесплатных экскурсий проводится в Москве дважды в год и приурочена ко Дню гида и ко Дню туризма, которые отмечаются 21 февраля и 27 сентября. Формат экскурсий разнообразен: это могут быть как классические пешеходные или автобусные маршруты, так и, например, необычные велосипедные, самокатные или речные прогулки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число голосов набрал вариант «Московские истории». Его выбрали 22 процента пользователей. Далее следует название «Столица впечатлений» — 20 процентов. Замкнул тройку лидеров вариант «Москва, приятно познакомиться!» — 18 процентов. Планируется, что акция под новым названием состоится в конце сентября.

Накануне сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование, где москвичи выберут лучшие фотографии, сделанные в рамках акции «Мой двор». Всего на выбор пользователей представлено 29 снимков.