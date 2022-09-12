Москвичи выберут лучшие фотографии акции «Мой двор»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование, где москвичи выберут лучшие фотографии, сделанные в рамках акции «Мой двор». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления» в понедельник, 12 сентября.

— Со 2 по 31 августа москвичи фотографировались на фоне благоустроенных детских и спортивных площадок в своем районе. Снимок нужно было сделать в одежде с символикой «Активного гражданина» или с любым сувениром с логотипом проекта, а затем загрузить его на сайт «Города заданий», — говорится в сообщении.

Всего на выбор пользователей представлено 29 снимков. Выбрать можно не более 11 вариантов. Авторы, чьи фотографии набрали наибольшее число голосов, получат по тысяче баллов на счет проекта. Голосование продлится до 25 сентября, отмечается на портале «Активного гражданина».

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» подвели итоги специального проекта «Лето активного гражданина». В ходе последних голосований горожане выбрали лучшие места для свиданий, смотровые площадки и самые красивые отреставрированные здания Москвы.