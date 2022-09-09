«Активные граждане» выбрали лучшие места для свиданий в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Патриаршие пруды Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги специального проекта «Лето активного гражданина». В ходе последних голосований горожане выбрали лучшие места для свиданий, смотровые площадки и самые красивые отреставрированные здания Москвы. Об этом сообщили в пятницу, 9 сентября, в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Согласно результатам одного из голосований, самым романтичным местом в столице влюбленные считают Патриаршие пруды — место получило почти 11 процентов голосов. Следом за ним — ВДНХ, за которую проголосовали более 10 процентов горожан. На третьей строчке разместились Воробьевы горы.

Всего в голосовании участвовали 196 582 человека.

Москвичи выбрали и лучшую смотровую площадку города. 28 процентов голосовавших отдали предпочтение той, что находится на Воробьевых горах. Второй по популярности оказалась площадка на 89-м этаже башни «Федерация» делового центра «Москва-Сити» — она является самой высокой не только в Москве, но и в Европе. Тройку лидеров замыкает парк «Зарядье», где с верхних рядов амфитеатра или Парящего моста можно полюбоваться главными достопримечательностями столицы.

Мнением о смотровых площадках поделился 189 681 пользователь, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за лето 80 свадебных церемоний прошло на Северном речном вокзале. Всего на выездных площадках летом поженились около шести тысяч столичных пар.