Петр Бирюков: Гончаровский пруд реконструируют на северо-востоке Москвы

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Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия, — отметил Бирюков.

Он также добавил, что специалисты очистят водоем от ила и обновят берег. Окончание работ намечено на третий квартал следующего года.

По словам заммэра, непроточный пруд накопил большое количество ила общим объемом свыше 800 кубометров. Береговая полоса протяженностью около 300 метров локально разрушена, водосбросная камера перестала выполнять функцию регулирования уровня.

— Разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы. На первом этапе водоем осушат и очистят, что позволит увеличить его среднюю глубину с двух до трех метров, — подчеркнул Бирюков.

Во время второго этапа планируется ремонт железобетонной стенки береговой полосы и бетонного покрытия ложа водоема.

До этого сообщалось о старте масштабных работ по реконструкции Алтуфьевского пруда, расположенного в парке возле усадьбы Алтуфьево.