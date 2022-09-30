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Специалисты приступили к реконструкции Алтуфьевского пруда

Евгений Жуков
Город
Специалисты приступили к реконструкции Алтуфьевского пруда
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 147с1 Карта всех событий

Стартовали масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда, расположенного в парке возле усадьбы «Алтуфьево». Об этом в пятницу, 30 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На протяжении многих лет этот водоем остается любимым местом отдыха местных жителей. Основными задачами являются очистка пруда от донных отложений, которых, по нашим оценкам, около 30 тысяч кубометров, и сохранение его экосистемы, — сообщил заммэра.

По его словам, очистка пруда от иловых отложений будет осуществляться без полного спуска воды с помощью плавающего земснаряда.

Берега водоема останутся откосными по всему периметру, а бетонные плиты будут облицованы галькой.

Кроме того, планируется обустройство двух зон биоплато общей площадью 815 квадратных метров с водной растительностью, которая препятствует цветению воды и служит укрытием для рыб и водоплавающих птиц, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого в сентябре сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства закончили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице. Сообщается, что были убраны иловые осадки и мусор со дна, очищены и укреплены берега с помощью конструкций из габионов.

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