Специалисты очистили водоем в парке «Яуза» на северо-востоке Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства закончили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Сообщается, что были убраны иловые осадки и мусор со дна, очищены и укреплены берега с помощью конструкций из габионов, которые были аутентично вписаны в ландшафт. На территории около водоема построили три террасы, а также восстановили настил.

— Теперь на берегу есть полноценная зона для тихого отдыха, которую связали с парковыми дорожками, — передает слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

15 сентября Бирюков рассказал, что весной следующего года Москву украсят почти 15 миллионов разноцветных тюльпанов. Он добавил, что специалисты Комплекса городского хозяйства уже в октябре проведут работы по высадке цветов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур.

Недавно завершились основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в Москве. В рамках проведенных работ было обустроено почти семь тысяч квадратных метров газона, а в конце осени там состоится высадка деревьев и кустарников.